Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно закону, расходы бюджета РФ составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы составят 26,1 трлн рублей, 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно. Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 году составит 2% ВВП (или около 3 трлн рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться - до 0,7% в 2025 году.

В основу бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который предполагает постепенное снижение цен на нефть российской экспортной марки Urals, умеренное ослабление курса рубля и возвращение к целевому значению по инфляции - 4% - уже по итогам 2024 года. Также, согласно базовому варианту прогноза, российская экономика перейдет к восстановительному росту в начале 2023 года, а по итогам 2024 года большинство основных показателей превысят в сопоставимых ценах докризисные значения.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2024 года устанавливается в объеме 20,697 трлн рублей, на 1 января 2025 года - 22,804 трлн рублей, на 1 января 2026 года - 24,994 трлн рублей. Лимиты внешнего долга установлены в размерах: на 1 января 2024 года - $66,6 млрд (€63,4 млрд), на 1 января 2025 года - $68,1 млрд (€63,1 млрд), на 1 января 2026 года - $68,0 млрд (€61,2 млрд). Уровень инфляции, по прогнозу, в 2023 году не превысит 5,5%, в 2024 году - 4,0%, в 2025 году - 4,0%.