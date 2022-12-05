Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 годы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, в России постепенно снизится дефицит бюджета с 2% до 0,7% ВВП.

В 2023 году доходы бюджета страны должны составить 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).

В 2024 году доходы бюджета достигнут 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - 27,98 триллиона, а расходы - 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.

Из этого следует, что в течение трех лет бюджет будет дефицитным. В предстоящем году дефицит будет на уровне 2% ВВП, в 2024 году - 1,4% ВВП, в 2025 году - 0,7% ВВП. Госзаимствования названы ключевым источником покрытия дефицита.

Государственный долг страны повысится в 2023-2025 годах. По итогам следующего года его сумма будет составлять около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей.

30 ноября соответствующий закон был одобрен Советом Федерации. О его утверждении Госдумой РФ стало известно 24 ноября.