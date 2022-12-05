Европейцам предрекли проблемы из-за эмбарго Запада на российскую нефть

Запад сегодня ведет «глупую» энергетическую политику, из-за которой у населения Европы возникнут проблемы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AfD), член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.

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По его словам, новые ограничения против российского топлива могут взвинтить цены на нефть. Помимо этого может возникнуть угроза дефицита энергоресурса.

«У России же вряд ли возникнут долгосрочные проблемы с поставками нефти другим покупателям, — предрекает депутат. — Нефтяное эмбарго — это еще один удар в ходе экономической войны ЕС ЕС против России, который вредит при этом населению в Европе».

5 декабря начало действовать эмбарго ЕС на импорт сырой российской нефти по морю. С того же для в Австралии, ЕС и странах «Большой семерки» вступило в силу правило о предельной цене в 60 долларов за баррель для закупки нефти российского происхождения. Оно касается нефти, поставляемой в третьи страны по морю.