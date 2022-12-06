Налоговые доходы российских регионов снизились

Поступления в консолидированные бюджеты регионов РФ впервые сократились после начала пандемии. В октябре этого года показатель снизился на 6,6%, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.

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Отмечается, что доходы регионов от налогов в октябре 2022 года составили 1,33 трлн рублей, а в прошлом году этот показатель составлял 1,43 трлн рублей. Аналитики уточнили, что сокращение поступлений произошло впервые с начала восстановления экономики после пандемии, а именно с января прошлого года.

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По данным исследования, одновременно с этим общий объем налоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов в период с января по октябрь составляет 11,71 трлн рублей, то есть превышает показатель такого же периода за 2021 год. Однако, по подсчетам аналитиков, с начала лета эта разница постепенно сокращается.

Кроме того, в исследовании говорится, что осенью больше всего сократились поступления в региональные бюджеты от налога на прибыль. В FinExpertiza изданию отметили, что это связано с убытками бизнеса и падением внешнего и внутреннего спроса. Также сообщатся, что отчасти недостаток поступлений компенсировался ростом доходов от других налогов. Как отмечается в исследовании, после увеличения зарплат регионы повысили сборы НДФЛ (на 17% или 69,1 млрд).

Согласно результатам исследования, больше всего сократились налоговые доходы Мурманской области (на 66,7%, или 13,3 млрд), Красноярского края (на 61,2%, 44,4 млрд), Хакасии (на 56,7%, 2,5 млрд), Чукотского автономного округа (на 53,2%, 1,6 млрд), Дагестана (на 49,7%, 3,5 млрд), Липецкой области (на 42,5%, 4,1 млрд), Курской области (на 39,6%, 3,6 млрд), Тюменской области (на 34,1%, 5,5 млрд), Вологодской области (на 31,5%, 3,4 млрд) и Кемеровской области (на 31,4%, 7,6 млрд).