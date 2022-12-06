Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Россия увеличила добычу нефти перед введением эмбарго

Lenta.ru

Россия перед введением эмбарго ЕС смогла увеличить добычу нефти на два процента в ноябре, почти до 1,49 миллиона тонн в сутки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый со статистикой.

Россия увеличила добычу нефти перед введением эмбарго
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С начала года в стране было добыто около 489 миллионов тонн. При сохранении текущего уровня производства показатель может приблизиться к 535 миллионам тонн по итогам года (в 2021 году он был 524 миллиона тонн). По данным издания, экспорт по морю и нефтепроводам в дальнее зарубежье в ноябре упал примерно на четыре процента, до 615 тысяч тонн в сутки.

В декабре добыча может сократиться до 1,4 миллионов тонн, прогнозирует Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти. ЕС официально перестал импортировать поставляемый морем энергоресурс.

Также накладываются ограничения, связанные с потолком цен для поставок третьим странам. После долгих обсуждений страны блока договорились установить предельную цену на российское топливо на уровне 60 долларов за баррель.

Экономика,Сергей Кондратьев,Коммерсант,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители