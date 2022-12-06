В Европе существенно упал спрос на газ

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил о существенном снижении спроса Евросоюза на газ. Соответствующей информацией он поделился в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.
Джентилони обратил внимание на то, что в прошлом месяце потребление газа в Европе было на 24% ниже среднего уровня за последние пять лет. Европа пошла на это добровольно, но в случае ухудшения энергетического кризиса сокращение может стать обязательной мерой.
Напомним, что Советом ЕС ранее были утверждены планы по сокращению странами союза потребления газа в зимний период. Они предполагают обязательство сторон по сокращению спроса на 15% в сравнении со средним потреблением за последние пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Ранее посол Польши в США Марек Магиеровский заявил, что предстоящая зима продемонстрирует то, насколько едины страны Запада против российской стороны.
5 декабря стоимость газа в Европе повышалась на 10%, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров. Ближайшие контракты на поставку газа в январе выросли в цене до 1611 долларов на голландском газовом хабе TTF.