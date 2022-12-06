Россия изменила маршруты поставок нефтепродуктов

Компании из России в сентябре увеличили поставки нефтепродуктов в страны Ближнего Востока и Азии примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования компании Б1.

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Поставки нефтепродуктов в дружественные страны взлетели с 820 тысяч баррелей сутки в январе до 1,42 миллиона баррелей в сутки в сентябре. Поскольку страна изменила маршруты поставок, выросли объемы экспорта в Турцию, ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию, Сингапур, Малайзию, Индию и Китай.

В эти страны объем поставок в сентябре оказался на уровне 1,1 миллиона баррелей в сутки. При этом в сентябре 2021 года показатель был вдвое ниже. По расчетам «Ведомостей», за девять месяцев года поставки нефтепродуктов из России в эти восемь стран составили в среднем 700 000 баррелей в сутки против 500 000 за аналогичный период прошлого года.

Рост поставок был обеспечен в основном мазутом. Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит отметил, что ближневосточные страны могут использовать российское топливо для внутренних нужд, а свое экспортировать в Европу.