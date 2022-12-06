Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Россия изменила маршруты поставок нефтепродуктов

Lenta.ru

Компании из России в сентябре увеличили поставки нефтепродуктов в страны Ближнего Востока и Азии примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования компании Б1.

Россия изменила маршруты поставок нефтепродуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поставки нефтепродуктов в дружественные страны взлетели с 820 тысяч баррелей сутки в январе до 1,42 миллиона баррелей в сутки в сентябре. Поскольку страна изменила маршруты поставок, выросли объемы экспорта в Турцию, ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию, Сингапур, Малайзию, Индию и Китай.

В эти страны объем поставок в сентябре оказался на уровне 1,1 миллиона баррелей в сутки. При этом в сентябре 2021 года показатель был вдвое ниже. По расчетам «Ведомостей», за девять месяцев года поставки нефтепродуктов из России в эти восемь стран составили в среднем 700 000 баррелей в сутки против 500 000 за аналогичный период прошлого года.

Рост поставок был обеспечен в основном мазутом. Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит отметил, что ближневосточные страны могут использовать российское топливо для внутренних нужд, а свое экспортировать в Европу.

Ранее сообщалось, что Россия направляет все большие объемы мазута в Сингапур. Местные порты являются ключевым центром заправки судов и распределения нефтепродуктов в Азии.

Экономика,Рональд Смит,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители