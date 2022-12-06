Новак: Российская нефть останется востребованной

Российская нефть пользуется большим спросом на мировых рынках, она обязательно найдет своих покупателей. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

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Он указал на то, что Россия – крупнейший в мире поставщик «черного золота». Новак отметил, что логические механизмы будут корректироваться, однако в этом нет большой проблемы.

«Российская нефть всегда была востребована и будет востребована. Да, будут меняться сейчас механизмы логистические, цепочки. Тем не менее мы не видим в этом никакой трагедии», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила возможность закупки властями российской нефти для пополнения стратегического резерва страны. Она аргументировала это тем, что импорт нефти из РФ находится под запретом.