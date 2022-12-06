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46 минут назад

Новак: российская нефть найдет своих покупателей

Лера Букина

Российская нефть пользуется большим спросом на мировых рынках, она обязательно найдет своих покупателей. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Новак: Российская нефть останется востребованной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на то, что Россия – крупнейший в мире поставщик «черного золота». Новак отметил, что логические механизмы будут корректироваться, однако в этом нет большой проблемы.

«Российская нефть всегда была востребована и будет востребована. Да, будут меняться сейчас механизмы логистические, цепочки. Тем не менее мы не видим в этом никакой трагедии», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила возможность закупки властями российской нефти для пополнения стратегического резерва страны. Она аргументировала это тем, что импорт нефти из РФ находится под запретом.

Со вчерашнего дня начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Экономика,Александр Новак,Администрация США,ЕС,
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