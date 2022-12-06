Saxo Bank опубликовал предсказания на 2023 год

Золото по 3 тысячи долларов за унцию, отказ от производства мяса и вооруженные силы Европы. Датский Saxo Bank традиционно представил предсказания на следующий год. Но на этот раз многие из предсказаний звучат шокирующе. Хотя с учетом года уходящего удивляться не приходится.

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В прогнозе — серия маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых «мировые рынки может накрыть мощной ударной волной». 2023 год станет годом, когда рынок, наконец, обнаружит, что инфляция прочно закрепится в обозримом будущем», пишут аналитики Saxo Bank. По их мнению, конфликт на Украине «вернет менталитет военной экономики в масштабах, невиданных с 1945 года».

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В 2023 году золото, наконец, обретает опору после сложного 2022 года, когда многие инвесторы были разочарованы его неспособностью расти в цене, даже когда инфляция подскочила до 40-летнего максимума.

Три из «шокирующих предсказаний» относятся к тому, как Европа отреагирует на такое развитие событий. Первым прогнозом является создание единых вооруженных сил Европы.

Аналитики банка ожидают, что Великобритания в будущем году может провести референдум об отказе от Brexit.

Еще одно политическое потрясение может ждать Францию. На фоне роста влияния левых сил, с одной стороны, и правых сил во главе с Марин Ле Пен, с другой, Эммануэль Макрон «неожиданно объявит о своей отставке». Но аналитики не исключают, что Макрон может уйти из большой политики лишь на время.

Еще один прогноз заключается в том, что, по крайней мере, в одной стране в будущем году решат отказаться от производства мяса. С 2025 года там введут повышенные налоги на производство мяса, а к 2030 году полностью откажутся от отечественного производства мяса, развивая технологии и выпуск растительных аналогов, что более гуманно и дает меньше парниковых выбросов.

Вполне справедливо будет оговориться, что даже сам Saxo Bank в свои экстремальные прогнозы не в полной мере верит. Но на этот раз описаны на удивление реалистичные сценарии, правда, не на один год, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов:

— Это скорее долгосрочные варианты развития событий, которые могут случиться, а могут нет, начиная от вооруженных сил Европы и заканчивая отказом от мяса. В принципе все идет в этом направлении.

— Все-таки что наиболее реалистично, причем в относительно сжатые сроки?

— Я бы начал с наименее реалистичных, это по поводу референдума об отказе от Brexit или ухода отдельных политиков в отставку, это абсолютно непрогнозируемые вещи. Как показывает опыт, подобные прогнозы вообще никогда не сбываются. Что касается наиболее реалистичного, я бы сказал золото. Движение цен на золото действительно может произойти вверх, и с высокой вероятностью произойдет, потому что сейчас как раз подходящий цикл завершения цикла роста ставок США. После этого происходит разворот или какая-то остановка, и золото как раз примерно с этого момента и начинает расти, это происходило в прежние годы довольно часто. В последние месяцы золото дешевело, поэтому сейчас действительно неплохое время наступает в ближайшие месяцы, когда золото начнет расти. Насчет того, что оно будет стоить в течение следующего года 3 тысячи долларов, я честно говоря сомневаюсь, но на ближайшие два-три года вполне может быть.

В своем предыдущем прогнозе банк считал, что в 2022 году произойдет новый виток холодной войны. Противостояние предсказали верно. В политике Saxo Bank не исключал конституционного кризиса после промежуточных выборов в США. Еще аналитики прогнозировали, что молодежь покинет платформы Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в знак протеста против использования персональных данных в целях извлечения прибыли. Попытка материнской компании Facebook — Meta — вернуть их обратно с помощью Метавселенной не увенчается успехом. Отчасти сбылось: Meta стала запрещенной в России, она признана в нашей стране экстремистской.