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1 час назад

Правительство Пакистана одобрило закупку 450 тыс. тонн российской пшеницы

ТАСС

Экономический координационный комитет при правительстве Пакистана (ECC) в понедельник одобрил приобретение национальной торговой корпорацией 450 тысяч тонн российской пшеницы. Об этом во вторник сообщила пакистанская газета Doon.

Правительство Пакистана одобрило закупку 450 тыс. тонн российской пшеницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, решение было принято в ходе очередного заседания ECC под председательством министра финансов и доходов республики Исхака Дара. Поставщиком зерна станет российская государственная компания "Внешнеторговое объединение "Продинторг", не находящаяся под международными санкциями. Стоимость пшеницы составит $372 США за тонну. Поставки будут идти через пакистанский порт Гвадар в период с 1 февраля по 31 марта 2023 года.

По подсчетам газеты, данная сделка доведет совокупный объем поставок зерновых из РФ в Пакистан до уровня в 750 тысяч тонн. Это делает Россию крупнейшим поставщиком пшеницы на пакистанский рынок.

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