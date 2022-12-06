Правительство Пакистана одобрило закупку 450 тыс. тонн российской пшеницы

Экономический координационный комитет при правительстве Пакистана (ECC) в понедельник одобрил приобретение национальной торговой корпорацией 450 тысяч тонн российской пшеницы. Об этом во вторник сообщила пакистанская газета Doon.

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По информации издания, решение было принято в ходе очередного заседания ECC под председательством министра финансов и доходов республики Исхака Дара. Поставщиком зерна станет российская государственная компания "Внешнеторговое объединение "Продинторг", не находящаяся под международными санкциями. Стоимость пшеницы составит $372 США за тонну. Поставки будут идти через пакистанский порт Гвадар в период с 1 февраля по 31 марта 2023 года.