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1 час назад

Великобритания и США заключили энергетическое партнерство на фоне санкций против РФ

Вечерняя Москва

Великобритания и Соединенные Штаты заключили новое энергетическое партнерство, которое нацелено на «сокращение глобальной энергетической зависимости от России». Об этом говорится в совместном заявлении главы британского правительства Риши Сунака и президента США Джо Байдена, которое было распространено во вторник, 6 декабря, канцелярией премьера островного государства.

Великобритания и США заключили энергетическое партнерство на фоне санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно этому документу, западные страны обязуются активизировать сотрудничество, чтобы «сохранять глобальную энергетическую безопасность и устойчивость». Также речь идет о доступности энергии в период, когда Европа снижает свою зависимость от энергоносителей из России.

— Наша ближайшая общая цель состоит в том, чтобы стабилизировать энергетические рынки, снизить спрос и обеспечить надежность поставок в краткосрочной перспективе, — заявили Байден и Сунак.

По словам британского премьера, такое партнерство позволит снизить цены для потребителей из Великобритании и «раз и навсегда покончить» с зависимостью европейских стран от российской энергии, пишет ТАСС.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России. По его словам, в данный момент Евросоюз озвучил не все условия потолка цен.

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