В РФ рассматривают три варианта ответа на потолок цен на нефть

Администрация президента и правительство РФ обсуждают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в кабмине.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В качестве первого варианта власти рассматривают полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку. Как отмечает издание, поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7.

Видео дня

По данным "Ведомостей", второй вариант предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий - введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена. Этот вариант наименее вероятен, отметил источник газеты.

Другой источник издания сообщил, что пока ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и другие альтернативы или их комбинация. По его словам, 6 декабря вопрос должен был обсуждаться на совещании у президента в том числе с участием нефтяных компаний.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Минфин и Минэнерго не ответили на запросы "Ведомостей". Издание также направило запросы в "Роснефть", "Лукойл", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Русснефть".

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия планирует до конца 2022 года создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

О потолке цен на нефть

Страны Группы семи, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже. Решение об эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС осталось в силе и также начало действовать с 5 декабря, однако оно пока не будет затрагивать поставки топлива по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию.