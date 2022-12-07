ЕС подал иск в ВТО против Китая за торговые ограничения КНР против Литвы и китайскую политику в отношении патентов на высокие технологии. Об этом сообщила в среду Еврокомиссия.

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"Евросоюз потребовал созыва панели арбитров ВТО по продолжающимся торговым спорам с КНР по торговым ограничениям в отношении литовского экспорта и по патентам на высокие технологии", - написала Еврокомиссия.

"Китайские меры наносят значительный ущерб нашему бизнесу, и это наш долг - защищать наши права", - отмечают в Брюсселе.