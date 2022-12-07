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1 час назад

ЕС подал иск в ВТО против Китая

ТАССиещё 1

ЕС подал иск в ВТО против Китая за торговые ограничения КНР против Литвы и китайскую политику в отношении патентов на высокие технологии. Об этом сообщила в среду Еврокомиссия.

ЕС подал иск в ВТО против Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Евросоюз потребовал созыва панели арбитров ВТО по продолжающимся торговым спорам с КНР по торговым ограничениям в отношении литовского экспорта и по патентам на высокие технологии", - написала Еврокомиссия.

"Китайские меры наносят значительный ущерб нашему бизнесу, и это наш долг - защищать наши права", - отмечают в Брюсселе.

Китай в 2021 году фактически блокировал весь экспорт из Литвы после решения этой страны открыть у себя дипломатическое представительство Тайваня.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,ВТО,
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