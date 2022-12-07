Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков поделился мнением о том, какие факторы следует учитывать при подготовке Россией ответного механизма на введение странами Большой семерки (G7) и Евросоюза (ЕС) потолка цен на нефть, а также назвал наиболее предпочтительный сценарий ответных действий Москвы из числа тех, которых ранее обозначались в СМИ.
Один из вариантов ответных мер, который могла бы использовать Россия, — это пойти по такому же пути, который был при вступлении страны в ОПЕК+, отметил эксперт.
"Это очень похожая история. Можно вспомнить, что у государства до сих пор нет формальных полномочий указывать нефтяным компаниям, какие объемы им добывать. Министерство энергетики, правительство, президент не имеют права указать нефтяным компаниям, например, чтобы они сократили или увеличили добычу. Нет, компании должны все решать сами, исходя из экономических показателей. Но мы все-таки видим, что они координируют свою позицию с государством и внутри ОПЕК+ в целом. И это было достигнуто неформальной договоренностью. То есть президент собрал глав нефтяных компаний и сказал, что есть хорошая идея, чтобы восстановить цены - сначала в 2016 году, потом в 2020 году координировать объемы добычи. И все ответили: "Отличная идея". То есть за счет неформальной договоренности государства и компаний все работает.
Может быть, и здесь следует пойти по подобному пути? Президент может собрать представителей нефтяных компаний и сказать: "Товарищи, мы понимаем, что вы хотите экспортировать большие объемы, но пойти на приравнивание нашей цены к вот этому потолку, установленному не нами, нецелесообразно. Поэтому давайте договоримся, что вы этого делать не будете". Практика показывает, что это работает. Соглашение ОПЕК+, участниками которого мы являемся, существует 8 лет. Никакого закона или указа об этом нет, и все работает. Применив такой механизм в кризисный момент, мы не будем вмешиваться в рынок, но при этом выполним свою угрозу - не поставлять нефть государствам по потолку цены", — заявил аналитик.
Говоря об озвученных в СМИ вариантах ответа РФ на введение потолка цен, Юшков назвал наиболее предпочтительным из них тот, который предполагает запрет на экспорт нефти по контрактам, включающих условие потолка цен, независимо от страны-получателя.
"Это вариант с минимумом издержек. Например, если у вас есть долгосрочный контракт на поставку нефти, то в него действительно можно вписать, что формулы ценообразования по нему ни в коем случае не привязываются к потолку цены. И в этом случае вы вольны заманивать потребителя и сохранять спрос на свою нефть, предоставляя скидки. Но при этом вы это делаете именно с точки зрения рыночных механизмов, с точки зрения борьбы за рынки сбыта, а не с точки зрения того, что вам нужно обязательно выполнить какой-то потолок цены", — подчеркнул собеседник "Рамблера".
По словам аналитика, подобный механизм можно было бы регулировать отдельными постановлениями и добавлять в него различные опции.
"Например, ввести полный запрет на поставки нефти в Японию. Потому что Япония, входящая в G7, является формальным участником коалиции, вводившей потолок цен. Она обсуждала его и согласилась с ним. А то, что страна выпросила для себя исключение по нефти "Сахалина-2" на полгода - ну извините, это была бы показательная мера в отношении Токио, показательная порка. А нам бы ущерба не было, потому что объемы с "Сахалина-2" небольшие, это вообще в основном газовый проект. Мы могли бы демонстративно ввести такие санкции.
Думаю, что вариант, когда вы просто официально указываете, что в договорах не должно быть никакого упоминания потолка цены, был бы целесообразным", — заключил энергоэксперт.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники в кабмине сообщили об осуждении российскими властями трех вариантов ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти. Первый вариант предполагает полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, в том числе и в том случае, если они приобретают российское сырье не напрямую, а через страны-посредники. Второй вариант предусматривает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен на нефть, независимо от страны-получателя. Третий вариант – это определение максимального дисконта нефти Urals к эталонному сорту Brent и запрет продажи при увеличении этого порога. Отмечалось, что пока ни один из вариантов не был одобрен властями.
Вместе с тем агентство Bloomberg сообщало, что в России рассматривают возможность установления минимальной экспортной цены на свою нефть, а также могут установить размеры максимальной скидки на нее.