"Это очень похожая история. Можно вспомнить, что у государства до сих пор нет формальных полномочий указывать нефтяным компаниям, какие объемы им добывать. Министерство энергетики, правительство, президент не имеют права указать нефтяным компаниям, например, чтобы они сократили или увеличили добычу. Нет, компании должны все решать сами, исходя из экономических показателей. Но мы все-таки видим, что они координируют свою позицию с государством и внутри ОПЕК+ в целом. И это было достигнуто неформальной договоренностью. То есть президент собрал глав нефтяных компаний и сказал, что есть хорошая идея, чтобы восстановить цены - сначала в 2016 году, потом в 2020 году координировать объемы добычи. И все ответили: "Отличная идея". То есть за счет неформальной договоренности государства и компаний все работает.



Может быть, и здесь следует пойти по подобному пути? Президент может собрать представителей нефтяных компаний и сказать: "Товарищи, мы понимаем, что вы хотите экспортировать большие объемы, но пойти на приравнивание нашей цены к вот этому потолку, установленному не нами, нецелесообразно. Поэтому давайте договоримся, что вы этого делать не будете". Практика показывает, что это работает. Соглашение ОПЕК+, участниками которого мы являемся, существует 8 лет. Никакого закона или указа об этом нет, и все работает. Применив такой механизм в кризисный момент, мы не будем вмешиваться в рынок, но при этом выполним свою угрозу - не поставлять нефть государствам по потолку цены", — заявил аналитик.