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2 часа назад

США приготовились поставить рекорд по добыче нефти

Lenta.ru

США повысили свой прогноз по добыче нефти в следующем году, пишет Bloomberg. Ожидается, что в 2023 году показатель составит в среднем 12,34 миллиона баррелей в день, превысив рекордные 12,315 миллиона баррелей, установленные в 2019 году.

США приготовились поставить рекорд по добыче нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным Baker Hughes Co., прогноз США был повышен из-за роста числа нефтяных установок, которые в этом году увеличились примерно на 30 процентов.

Пока США готовятся поставить рекорд по добыче сырья, Россия на фоне неопределенной ситуации может снизить добычу нефти. Об этом говорил вице-премьер Александр Новак 6 декабря.

Он также признал, что из-за ограничений стране придется менять логистические цепочки. При этом Новак уверен, что российская нефть будет востребована в мире, несмотря на введенные Западом эмбарго и ценовой потолок.

Экономика,Александр Новак,
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