Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Стоимость российского леса оценили

Lenta.ruиещё 1

Общая стоимость всех лесов России на конец 2022 года составляет 73,3 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте государственной организации «Рослесинфорг», занимающейся инвентаризацией лесного фонда.

Стоимость российского леса оценили
Фото: ТАССТАСС

Запасы древесины, пригодной для использования в коммерческих целях (торговля, вывоз за рубеж, производство лесоматериалов, топливо), оцениваются в 2,2 триллиона рублей. Большая часть из этих средств приходится на лиственницу, сосну и березу.

Такая сумма получена из расчета запасов спелых и перестойных деревьев (всего 53 вида) в эксплуатационных лесах. Их общий объем древесины — 28,7 миллиарда кубометров, а средняя таксовая стоимость одного кубометра — 76 рублей. На нее влияет порода, возраст дерева, географическое расположение и наличие логистики до места сруба.

Ценность лесов рассчитывается и на основании их способности поглощать углекислый газ и хранить углерод. Стоимость углерода в них эксперты оценили в 67,5 триллиона рублей исходя из цены 580 рублей за тонну поглощенного углекислого газа. Таким образом, экологический потенциал лесов оказался на 96 процентов выше ресурсного в финансовом эквиваленте.

Оценка получена с помощью космической съемки и полевых данных инвентаризации леса, в рамках которой собирается информация о лесах и их динамике.

В августе сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу. Тогда Минпромторг выступил против такой меры, указав, что ввиду индивидуальных характеристик природного материала товар не подходит для биржи, поэтому сформировать адекватный биржевой индекс не удастся.

Экономика,ФАС России,Рослесхоз,Минпромторг,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители