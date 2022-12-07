Стоимость российского леса оценили

Общая стоимость всех лесов России на конец 2022 года составляет 73,3 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте государственной организации «Рослесинфорг», занимающейся инвентаризацией лесного фонда.

Фото: ТАСС ТАСС

Запасы древесины, пригодной для использования в коммерческих целях (торговля, вывоз за рубеж, производство лесоматериалов, топливо), оцениваются в 2,2 триллиона рублей. Большая часть из этих средств приходится на лиственницу, сосну и березу.

Такая сумма получена из расчета запасов спелых и перестойных деревьев (всего 53 вида) в эксплуатационных лесах. Их общий объем древесины — 28,7 миллиарда кубометров, а средняя таксовая стоимость одного кубометра — 76 рублей. На нее влияет порода, возраст дерева, географическое расположение и наличие логистики до места сруба.

Ценность лесов рассчитывается и на основании их способности поглощать углекислый газ и хранить углерод. Стоимость углерода в них эксперты оценили в 67,5 триллиона рублей исходя из цены 580 рублей за тонну поглощенного углекислого газа. Таким образом, экологический потенциал лесов оказался на 96 процентов выше ресурсного в финансовом эквиваленте.

Оценка получена с помощью космической съемки и полевых данных инвентаризации леса, в рамках которой собирается информация о лесах и их динамике.