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1 час назад

Меркель: отказ от строительства "Северного потока - 2" мог бы ухудшить отношения с Россией

ТАСС

Германия согласилась на строительство газопровода "Северный поток - 2", так как отказ мог бы ухудшить отношения с Россией. Об этом заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) в интервью газете Die Zeit, опубликованном в среду.

Меркель объяснила согласие на строительство «Севпотока-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С одной стороны, такой отказ в сочетании с Минскими соглашениями, на мой взгляд, опасно ухудшил бы отношения с Россией. С другой [стороны], энергетическая зависимость возникла из-за меньшего количества газа из Нидерландов, Великобритании и ограниченной добычи в Норвегии", - сказала бывшая канцлер.

По ее словам, запрос на разрешение строительства исходил не от правительства, а от предприятий.

"Поэтому для федерального правительства и для меня, в конечном итоге, речь шла о том, должны ли мы принять новый закон в качестве политического акта, чтобы однозначно отказать в одобрении", - добавила политик.

Германия могла бы закупать более дорогой сжиженный природный газ у Катара и Саудовской Аравии, но это бы негативно отразилось на конкурентоспособности страны.

"Сегодня, под давлением войны, делается именно это, что я поддерживаю, но тогда это было бы гораздо более масштабным политическим решением", - пояснила она.

Меркель также напомнила, что Украина хотела оставаться страной для транзита российского газа.

"Она хотела, чтобы газ шел через ее территорию, а не через Балтийское море", - заявила бывшая канцлер.

Экономика,Ангела Меркель,
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