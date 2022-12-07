ЦБ: экономика РФ преодолела краткосрочный спад на фоне мобилизации

Российская экономика преодолела краткосрочный спад, вызванный частичной мобилизацией во второй половине октября — ноябре. Это следует из бюллетеня «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка РФ.

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«Судя по оперативным показателям, во второй половине октября — ноябре российская экономика преодолела краткосрочный спад, вызванный частичной мобилизацией», — говорится в тексте.

Уточняется, что действие дезинфляционного эффекта на потребительском рынке оказалось непродолжительным. При этом в перспективе года-двух сокращение рабочей силы может сдержать ВВП и оказать профинфляционное влияние на экономику РФ.

«Российская экономика в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации после кратковременной негативной реакции на шок в октябре. Частично это произошло из-за увеличения госзаказа», — отмечается в бюллетене.