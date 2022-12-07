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2 часа назад

Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций

Вечерняя Москва

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России, в рамках которого почти 200 человек и три российских банка будут включены в черный список. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду, 7 декабря.

Глава ЕК объявила о новых санкциях против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Еще почти 200 человек должны быть включены в черный список. Санкции будут введены против еще трех банков, — сказала она.

В новых пакет также предлагается включить остановку трансляции четырех телеканалов, расширить ограничения против российской энергетической и горнодобывающей промышленности, а также вести экспортные ограничения против товаров двойного назначения, включая беспилотники.

По словам фон дер Ляйен, представители ЕК рассматривают возможность блокировки транзакций Всероссийского банка развития регионов. На данный момент пакет санкций еще не утвержден. Окончательное решение будет приниматься Советом Евросоюза на следующей неделе, передает ТАСС.

Санкции против России захотели изменить

2 декабря Евросоюз достиг компромисса о введении потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «ВМ» назвал подобный размер ограничений комфортным для Росси

Экономика,Владимир Демидов,Всероссийский банк развития регионов,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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