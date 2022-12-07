Глава ЕК объявила о новых санкциях против России

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России, в рамках которого почти 200 человек и три российских банка будут включены в черный список. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду, 7 декабря.

— Еще почти 200 человек должны быть включены в черный список. Санкции будут введены против еще трех банков, — сказала она.

В новых пакет также предлагается включить остановку трансляции четырех телеканалов, расширить ограничения против российской энергетической и горнодобывающей промышленности, а также вести экспортные ограничения против товаров двойного назначения, включая беспилотники.

По словам фон дер Ляйен, представители ЕК рассматривают возможность блокировки транзакций Всероссийского банка развития регионов. На данный момент пакет санкций еще не утвержден. Окончательное решение будет приниматься Советом Евросоюза на следующей неделе, передает ТАСС.