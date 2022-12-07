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1 час назад

Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна

Елена Прошина

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия не станет отказываться от экспортных пошлин на зерно. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пошлины отменять не будем. Пошлина – это механизм, который позволяет отвязать внутреннюю цену от внешней», – сказал он во время расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Кроме того, Патрушев напомнил о динамическом расчете пошлины и привязке к мировым ценам на зерно. «Допустим, на кукурузу с учетом внешней цены мировой сейчас пошлина нулевая. А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей», – рассказал он.

Гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень действует в рамках российского механизма зернового демпфера. Для её расчета применяют цены экспортных контрактов, которые были зарегистрированных на бирже, а также среднеарифметический курс доллара к рублю. Полученные таким образом средства возвращают субъектам России в качестве субсидий для производителей сельскохозяйственных культур.

Ранее Дмитрий Патрушев рассказал, что в России собрали более 155 миллионов тонн зерна.

Экономика,Дмитрий Патрушев,Госдума,
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