Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна

Кроме того, Патрушев напомнил о динамическом расчете пошлины и привязке к мировым ценам на зерно. «Допустим, на кукурузу с учетом внешней цены мировой сейчас пошлина нулевая. А если в начале года пошлина на пшеницу составляла 7,5 тысячи рублей за тонну, то сейчас она чуть больше 2 тысяч рублей», – рассказал он.