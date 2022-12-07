Bloomberg: Лондон потерял статус финансовой столицы Европы

Лондон утратил статус финансовой столицы Европы после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза в феврале 2020 года (Brexit), заявил в среду, 7 декабря, гендиректор фондовой биржи Euronext Стефан Бужна. Об этом пишет Bloomberg.

Бужна подчеркнул, что ранее столица Великобритании была крупнейшим финансовым центром ЕС. В настоящее время Лондон потерял этот статус и сохраняет свое значение только в пределах королевства, уточнил финансист.

По его данным, многие компании покинули Лондон и перенесли свои офисы в другие города и даже страны. Так, авиакомпания Ryanair переехала в Дублин, корпорация Universal Music Group - в Амстердам.