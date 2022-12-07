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44 минуты назад

Bloomberg: Лондон потерял статус финансовой столицы Европы

Илья Родин

Лондон утратил статус финансовой столицы Европы после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза в феврале 2020 года (Brexit), заявил в среду, 7 декабря, гендиректор фондовой биржи Euronext Стефан Бужна. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg: Лондон потерял статус финансовой столицы Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бужна подчеркнул, что ранее столица Великобритании была крупнейшим финансовым центром ЕС. В настоящее время Лондон потерял этот статус и сохраняет свое значение только в пределах королевства, уточнил финансист.

По его данным, многие компании покинули Лондон и перенесли свои офисы в другие города и даже страны. Так, авиакомпания Ryanair переехала в Дублин, корпорация Universal Music Group - в Амстердам.

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Ранее сообщалось, что Париж может постепенно обойти Лондон и стать главным европейским фондовым рынком.

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