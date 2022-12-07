В ЦБ предупредили о новом шоке для российской экономики

Эксперты департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ заявили, что Россия адаптировалась к санкциям после спада во II квартале и шока, вызванного частичной мобилизацией. Они добавили, что эмбарго на поставки российской нефти морем и потолок цен на нее могут нанести новый удар по экономике страны, пишет РБК.

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Отмечается, что бюллетень департамента опубликован на сайте Банка России. В нем указано, что выводы аналитиков департамента могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.

Аналитики подчеркнули, что входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и искусственное регулирование цен на черное золото со стороны США и ЕС могут в ближнесрочной перспективе значительно уменьшить уровень деловой активности.

«Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть», - уточнили в департаменте.