Узбекистан отказался от предложения Путина

Узбекистан отказался от предложения президента России Владимира Путина по созданию «тройственного газового союза». Об этом сообщает Reuters.

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Вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что даже если будет заключено газовое соглашение с российской стороной, «это не означает союз».

Он уточнил, что Москва и Ташкент вели переговоры о поставке газа РФ через территорию Казахстана, но речь шла всего лишь о «техническом контракте».

«При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — заявил Мирзамахмудов.