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3 часа назад

Reuters: Узбекистан отказался от инициативы РФ по созданию "тройственного газового союза"

Газета.Ruиещё 1

Узбекистан отказался от предложения президента России Владимира Путина по созданию «тройственного газового союза». Об этом сообщает Reuters.

Узбекистан отказался от предложения Путина
Фото: ТАССТАСС

Вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что даже если будет заключено газовое соглашение с российской стороной, «это не означает союз».

В России раскрыли задачи тройственного союза с Казахстаном и Узбекистаном

Он уточнил, что Москва и Ташкент вели переговоры о поставке газа РФ через территорию Казахстана, но речь шла всего лишь о «техническом контракте».

«При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — заявил Мирзамахмудов.

28 ноября на переговорах в Москве президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали создание «тройственного газового союза», который помог бы координировать действия при транспортировке российского по территория республик. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Путин на встрече с ним поднимал вопрос создания «тройственного союза». Он подчеркнул, что казахстанской стороне необходимо «вникнуть в тему», чтобы прийти к нужным результатам.

Экономика,Владимир Путин,
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