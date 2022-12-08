Узбекистан отказался от предложения Путина

Узбекистан отказался от предложения президента России Владимира Путина по созданию «тройственного газового союза». Об этом сообщает Reuters.
Вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что даже если будет заключено газовое соглашение с российской стороной, «это не означает союз».
Он уточнил, что Москва и Ташкент вели переговоры о поставке газа РФ через территорию Казахстана, но речь шла всего лишь о «техническом контракте».
«При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — заявил Мирзамахмудов.
28 ноября на переговорах в Москве президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали создание «тройственного газового союза», который помог бы координировать действия при транспортировке российского по территория республик. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что Путин на встрече с ним поднимал вопрос создания «тройственного союза». Он подчеркнул, что казахстанской стороне необходимо «вникнуть в тему», чтобы прийти к нужным результатам.