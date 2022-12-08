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2 часа назад

Узбекистан отказался от идеи Путина по «тройственному газовому союзу»

Лера Букина

Узбекистан не принял предложение Москвы по созданию «тройственного газового союза». Об этом сообщает агентство Reuters.

Узбекистан отказался от предложения Путина
Фото: ТАССТАСС

Вице-премьер и министр энергетики страны Жорабек Мирзамахмудов подчеркнул, что заключение газового соглашения с РФ не будет «союзом».

Он отметил, что стороны обсуждают поставку российского газа через соседний Казахстан, однако в данном случае речь идет о «техническом контракте». По словам Мирзамахмудова, Узбекистан не согласится на «политические условия в обмен на газ».

В России раскрыли задачи тройственного союза с Казахстаном и Узбекистаном

Изначально вопрос о создании «тройственного газового союза» между странами поднял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в конце ноября. Он сообщил, что инициатором был российский президент Владимир Путин. Токаев указал на необходимость углубиться в изучение данной темы для того, чтобы достигнуть «искомых результатов и соглашений».

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал о планах обеспечивать внутренние потребности стран в газе и наращивать экспортный потенциал за счет проекта «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном.

Экономика,Михаил Мишустин,Александр Новак,Владимир Путин,
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