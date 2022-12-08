Узбекистан отказался от предложения Путина

Узбекистан не принял предложение Москвы по созданию «тройственного газового союза». Об этом сообщает агентство Reuters.

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Вице-премьер и министр энергетики страны Жорабек Мирзамахмудов подчеркнул, что заключение газового соглашения с РФ не будет «союзом».

Он отметил, что стороны обсуждают поставку российского газа через соседний Казахстан, однако в данном случае речь идет о «техническом контракте». По словам Мирзамахмудова, Узбекистан не согласится на «политические условия в обмен на газ».

Изначально вопрос о создании «тройственного газового союза» между странами поднял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в конце ноября. Он сообщил, что инициатором был российский президент Владимир Путин. Токаев указал на необходимость углубиться в изучение данной темы для того, чтобы достигнуть «искомых результатов и соглашений».