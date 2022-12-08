Минфин спрогнозировал уровень дефицита бюджета России

Дефицит российского бюджета в 2022 году составит около двух процентов ВВП. Соответствующие прогнозы относительно конкретного уровня привел глава Минфина Антон Силуанов, его заявления цитирует ТАСС.

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Министр притом уточнил, что использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования дефицита планируется минимизировать: ведомство намерено выходить с этими целями на долговой рынок. Он также добавил, что пока нельзя говорить о том, какое влияние на бюджет окажет введение потолка цен на российскую нефть.