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51 минуту назад

Минфин спрогнозировал уровень дефицита бюджета России

Lenta.ru

Дефицит российского бюджета в 2022 году составит около двух процентов ВВП. Соответствующие прогнозы относительно конкретного уровня привел глава Минфина Антон Силуанов, его заявления цитирует ТАСС.

Минфин спрогнозировал уровень дефицита бюджета России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр притом уточнил, что использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования дефицита планируется минимизировать: ведомство намерено выходить с этими целями на долговой рынок. Он также добавил, что пока нельзя говорить о том, какое влияние на бюджет окажет введение потолка цен на российскую нефть.

В конце сентября Силуанов замечал, что дефицит в текущем году может превысить ожидаемые 0,9 процента ВВП. По состоянию на 1 ноября сохранялся некоторый профицит. В следующем году, по утвержденному проекту, бюджет будет закрыт с дефицитом в размере 2,9 триллиона рублей, или 2 процента ВВП.

Экономика,Антон Силуанов,Фонд национального благосостояния,
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