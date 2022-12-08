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52 минуты назад

Запад обвинил Турцию в сбое поставок нефти по Черному морю

Лера Букина

Западные власти сочли Турцию виновной в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю. Об этом сообщает газета Financial Times.

Затор танкеров в турецких проливах связали с требованиями Анкары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они указывают на отсутствие причин для блокировки движения судов. В этой связи им должен быть разрешен проход, считают чиновники. Речь идет о судах, которые перевозят нефть из Казахстана.

«Похоже, что все, кроме одного из примерно 20 груженных сырой нефтью танкеров, ожидающих пересечения проливов, перевозят казахскую нефть. На эти грузы ни при каком сценарии не распространяется ценовой поток, и не должно быть никаких изменений в статусе их страхования», - заявил чиновник, чье имя не раскрывается.

Он назвал решение Анкары причиной сбоев в поставках сырой нефти. При этом, по его словам, установление ценового потолка никакого отношения к проблеме не имеет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о пробке из 26 танкеров из Казахстана у берегов Турции. Отмечалось, что им не удается пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.

С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

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