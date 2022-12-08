Затор танкеров в турецких проливах связали с требованиями Анкары

Западные власти сочли Турцию виновной в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Они указывают на отсутствие причин для блокировки движения судов. В этой связи им должен быть разрешен проход, считают чиновники. Речь идет о судах, которые перевозят нефть из Казахстана.

«Похоже, что все, кроме одного из примерно 20 груженных сырой нефтью танкеров, ожидающих пересечения проливов, перевозят казахскую нефть. На эти грузы ни при каком сценарии не распространяется ценовой поток, и не должно быть никаких изменений в статусе их страхования», - заявил чиновник, чье имя не раскрывается.

Он назвал решение Анкары причиной сбоев в поставках сырой нефти. При этом, по его словам, установление ценового потолка никакого отношения к проблеме не имеет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о пробке из 26 танкеров из Казахстана у берегов Турции. Отмечалось, что им не удается пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.