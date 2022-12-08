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2 часа назад

В Кремле раскрыли цель «тройственного газового союза»

Лера Букина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что предполагает «тройственный газовый союз». По его словам, речи о газе в обмен на политические условия не идет, это касается исключительно координации в энергосфере, передает РИА Новости.

Кремль отреагировал на отказ Узбекистана вступать в «газовый союз»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициатива подразумевает согласованность действий по транспортной логистике и удовлетворение внутренних потребностей, подчеркнул представитель Кремля.

При этом, по его словам, страны будут ориентироваться на собственную выгоду при продаже своих ресурсов.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что Узбекистан не принял предложение Москвы по созданию «тройственного газового союза».

Вице-премьер и министр энергетики страны Жорабек Мирзамахмудов подчеркнул, что заключение газового соглашения с РФ не будет «союзом». Он отметил, что стороны обсуждают поставку российского газа через соседний Казахстан, однако в данном случае речь идет о «техническом контракте». По словам Мирзамахмудова, Узбекистан не согласится на «политические условия в обмен на газ».

Как сообщали СМИ, из-за холодов Узбекистан столкнулся с нехваткой топлива. Власти прекратили экспорт в Китай 6 млн куб. м газа в день.

Экономика,Дмитрий Песков,
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