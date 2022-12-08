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1 час назад

В Кремле отреагировали на нежелание Узбекистана вступать в «газовый союз»

Lenta.ru

Предложение России о «газовом союзе» Казахстану и Узбекистану не имеет политических моментов, речь идет исключительно о координации коммерческих интересов. Таким образом на сообщения о нежелании Ташкента вступать в союз отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Кремль отреагировал на отказ Узбекистана вступать в «газовый союз»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте идеи создания этого союза», — заверил он.

По словам представителя Кремля, Москва хотела бы координировать действия в коммерческих интересах государств, чтобы каждая страна продавала свои энергоресурсы контрагентам, ориентируясь только на коммерческие условия. Песков, со ссылкой на президента Владимира Путина, напомнил, что страны заинтересованы в согласовании действий по дальнейшей прокладке газотранспортных путей, определения дальнейшего пути и направления развития газовой инфраструктуры.

Поводом для слов Пескова стало заявление вице-премьера и министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова о том, что ни в какие политические газовые союзы республика вступать не намерена.

«Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Об инициативе Путина на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в конце ноября рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. При этом каких-либо подробностей он не привел, отметив, что Путин готовится позвонить по этой теме главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву, и Казахстан тоже хотел бы знать подробности.

Экономика,Шавкат Мирзиеев,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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