Нацбанк Белоруссии исключил евро из своей валютной корзины

Национальный банк Белоруссии принял решение об исключении евро из корзины иностранных валют ввиду изменения структуры торговых операций. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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«Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение об исключении с 12 декабря 2022 г. евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют», — говорится в сообщении.

Также Нацбанк установил иностранные валюты в корзине на следующих уровнях: 60% для российского рубля, 30% — доллара США, 10% — китайского юаня. В пресс-службе пояснили, что решение связано с тем, что в этом году наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли Белоруссии со странами ЕАЭС, в то время как товарооборот со странами Евросоюза сократился.

При этом торги евро на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжатся, добавили в пресс-службе.