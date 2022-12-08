Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Нацбанк Белоруссии исключил евро из своей валютной корзины

Газета.Ru

Национальный банк Белоруссии принял решение об исключении евро из корзины иностранных валют ввиду изменения структуры торговых операций. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Нацбанк Белоруссии исключил евро из своей валютной корзины
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение об исключении с 12 декабря 2022 г. евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют», — говорится в сообщении.

Также Нацбанк установил иностранные валюты в корзине на следующих уровнях: 60% для российского рубля, 30% — доллара США, 10% — китайского юаня. В пресс-службе пояснили, что решение связано с тем, что в этом году наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли Белоруссии со странами ЕАЭС, в то время как товарооборот со странами Евросоюза сократился.

При этом торги евро на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжатся, добавили в пресс-службе.

В недавнем отчете финансовой компании S&P Global отмечается, что в ноябре производственная активность в зоне евро снизилась в очередной раз за последние пять месяцев, что указывает на приближение рецессии в регионе.

Экономика,ЕАЭС,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители