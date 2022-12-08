ФНС включила в "черный список" Канаду и Каймановы острова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила перечень государств, которые не обеспечивают обмен информацией по налогообложению с Российской Федерацией. В "черный список" включены Канада и Каймановы острова. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации 5 декабря.