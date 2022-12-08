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17 минут назад

ФНС включила в "черный список" Канаду и Каймановы острова

ТАССиещё 1

Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила перечень государств, которые не обеспечивают обмен информацией по налогообложению с Российской Федерацией. В "черный список" включены Канада и Каймановы острова. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации 5 декабря.

ФНС включила в «черный список» Канаду и Каймановы острова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Утвердить перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в приказе.

Согласно документу, в новый список вошли 89 государств и 16 территорий.

Экономика,ФНС России,
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