«Турция хочет, чтобы скидка применялась к платежам в 2023 году и некоторым предыдущим платежам, сделанным в 2022 году, ретроспективно. Если Турция не сможет обеспечить скидку на желаемом уровне, то она будет добиваться отсрочки платежей предпочтительно до 2024 года», – сообщил источник.