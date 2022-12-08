Власти Турции собираются просить российскую сторону о скидке на газ из РФ в более чем 25%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Турции.
«Турция хочет, чтобы скидка применялась к платежам в 2023 году и некоторым предыдущим платежам, сделанным в 2022 году, ретроспективно. Если Турция не сможет обеспечить скидку на желаемом уровне, то она будет добиваться отсрочки платежей предпочтительно до 2024 года», – сообщил источник.
По имеющейся информации, такая договорённость должна укрепить положение турецкой валюты и избежать возможного повышения цены на энергоносители. Кроме того, полученная скидка на газ возможно сыграет на руку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которого в скором времени ожидают выборы.
Ранее в Турции заявили о необходимости новых договоренностей между Россией и Западом.