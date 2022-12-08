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2 часа назад

Политолог: ФРГ заменит российскую нефть поставками Shell из Венесуэлы

News.ru

Германия планирует заменить поставки по нефтепроводу «Дружба» с помощью венесуэльского сырья от компании Shell, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Владислав Белов, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе от импорта нефти из России. Эксперт отметил, что в случае нехватки поставок нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне сократят производство.

Названа альтернатива российской нефти для Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Здесь четкий отказ, который завязан на отношения ФРГ c Польшей и компанией Shell, гарантировавшей Берлину поставки нефти в Шведт и Лойну. США заключили соглашение с Венесуэлой, нефть оттуда и пойдет в Германию <...> Ставка сделана на Shell и венесуэльскую нефть, в случае нехватки которой НПЗ в Шведте просто сократит производство, — объяснил Белов.

Политолог также отметил, что Шольц не понесет ответственности за риторику отказа от российской нефти, так как в рамках немецкой политики его слова всех устраивают. Также эксперт отметил, что канцлер не назвал точных сроков, а лишь обозначил цель дальнейшей политики ФРГ в отношении российской нефти.

Политолог Василий Колташов ранее заявил, что намерение Германии стать гарантом европейской безопасности не соответствует действительности, так как страна постепенно теряет лидерство в регионе и уступает его Франции. По его словам, сейчас именно Франция экспортирует в ФРГ энергетику и приглашает к себе немецкие предприятия. Также специалист считает, что правительство Шольца ставит своей целью ослабление национальной экономики и влияния. Эксперт полагает, что нынешний канцлер лишь исполняет указания США и ЕС, и убежден, что судьба ФРГ после разрыва отношений с Россией «будет трагична».

Экономика,Олаф Шольц,Владислав Белов,Василий Колташов,Shell,ЕС,
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