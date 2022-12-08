Названа альтернатива российской нефти для Германии

Германия планирует заменить поставки по нефтепроводу «Дружба» с помощью венесуэльского сырья от компании Shell, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Владислав Белов, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе от импорта нефти из России. Эксперт отметил, что в случае нехватки поставок нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне сократят производство.

Здесь четкий отказ, который завязан на отношения ФРГ c Польшей и компанией Shell, гарантировавшей Берлину поставки нефти в Шведт и Лойну. США заключили соглашение с Венесуэлой, нефть оттуда и пойдет в Германию <...> Ставка сделана на Shell и венесуэльскую нефть, в случае нехватки которой НПЗ в Шведте просто сократит производство, — объяснил Белов.

Политолог также отметил, что Шольц не понесет ответственности за риторику отказа от российской нефти, так как в рамках немецкой политики его слова всех устраивают. Также эксперт отметил, что канцлер не назвал точных сроков, а лишь обозначил цель дальнейшей политики ФРГ в отношении российской нефти.