В Молдавии посчитали опасным хранение газа на Украине

Лидер коммунистической партии Республики Молдова и бывший президент республики Владимир Воронин заявил, что считает небезопасным инициативу хранить запасы газа для страны на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«На мой взгляд, это неправильно. Газ никогда не хранился там, нет никаких гарантий, что мы его сможем получить в будущем», – сказал он перед заседанием парламента.
Воронин также добавил, что не имеет детальной информации о причинах такого решения.
Вице-премьер-министр, а также министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что в газотранспортных системах Румынии и Украины было накоплено около 250 миллионов куб. м газа для Молдовы. Эти объемы были частично сэкономлены из российских поставок, а частично куплены на европейских биржах.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Молдову использовать «здравомыслящий подход» в отношениях с Москвой.