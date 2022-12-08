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59 минут назад

В Молдавии посчитали опасным хранение газа на Украине

Елена Прошина

Лидер коммунистической партии Республики Молдова и бывший президент республики Владимир Воронин заявил, что считает небезопасным инициативу хранить запасы газа для страны на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В Молдавии посчитали опасным хранение газа на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На мой взгляд, это неправильно. Газ никогда не хранился там, нет никаких гарантий, что мы его сможем получить в будущем», – сказал он перед заседанием парламента.

Воронин также добавил, что не имеет детальной информации о причинах такого решения.

Вице-премьер-министр, а также министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что в газотранспортных системах Румынии и Украины было накоплено около 250 миллионов куб. м газа для Молдовы. Эти объемы были частично сэкономлены из российских поставок, а частично куплены на европейских биржах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Молдову использовать «здравомыслящий подход» в отношениях с Москвой.

Экономика,Андрей Спыну,Мария Захарова,МИД России,
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