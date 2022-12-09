Новый метод расчета в Турции, удобный для россиян, появится к началу туристического сезона, заявил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин. Об этом сообщает газета Известия.
"Турция будет создавать более удобные условия для осуществления туристических поездок. И в том числе одно из самых главных условий – обеспечить удобные методы расчета", – отметил он.
По словам Егармина, платежная альтернатива, которую разрабатывают РФ и Турция, будет представлена уже в мае-июне. Он считает, что отказы от обслуживания карт "Мир" в Турции происходят из-за давления Запада. Егармин также отметил, что в некоторых отелях и магазинах Турции возможно рассчитываться напрямую в рублях.
При этом, он уточнил, что статистики по тому, сколько отелей и магазинов работают по подобной схеме, нет. Ранее сообщалось, что ряд банков Киргизии приняли решение прекратить работу с картами российской платежной системы "Мир". Это было сделано, чтобы избежать риска подпасть под санкции США.