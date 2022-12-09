В США придумали, как РФ может легко удвоить золотой запас

Президент России Владимир Путин может вдвое повысить стоимость золотого запаса страны всего одним маневром, считает бывший старший советник Министерства финансов США, инвестиционный стратег Credit Suisse Золтан Позар. Об этом пишет специализированный портал Kitco со ссылкой на записку финансиста для клиентов, передает РИА Новости.

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Позар выразил уверенность, что стоимость золота может взлететь до 3600 долларов за унцию, если Россия в ответ на введение потолка цен на нефть со стороны G7 начнет обменивать нефть на драгоценный металл. Финансист считает, что подобный ход со стороны российского руководства станет для США полной неожиданностью.

Он также предположил, что Россия может «отомстить» Западу за введенные санкции и ограничения решением продавать нефть за золото — один грамм драгметалла за два барреля сырой нефти. Если РФ пойдет на такой шаг, доллар относительно российской нефти окажется фактически переоценен, а цена золота увеличится вдвое.