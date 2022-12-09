Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
2 часа назад

Экс-чиновник минфина США рассказал, как Россия легко удвоит золотой запас

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин может вдвое повысить стоимость золотого запаса страны всего одним маневром, считает бывший старший советник Министерства финансов США, инвестиционный стратег Credit Suisse Золтан Позар. Об этом пишет специализированный портал Kitco со ссылкой на записку финансиста для клиентов, передает РИА Новости.

В США придумали, как РФ может легко удвоить золотой запас
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Позар выразил уверенность, что стоимость золота может взлететь до 3600 долларов за унцию, если Россия в ответ на введение потолка цен на нефть со стороны G7 начнет обменивать нефть на драгоценный металл. Финансист считает, что подобный ход со стороны российского руководства станет для США полной неожиданностью.

Он также предположил, что Россия может «отомстить» Западу за введенные санкции и ограничения решением продавать нефть за золото — один грамм драгметалла за два барреля сырой нефти. Если РФ пойдет на такой шаг, доллар относительно российской нефти окажется фактически переоценен, а цена золота увеличится вдвое.

Издание напоминает, что с 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции Запада: Европейский союз больше не принимает нефть из России, перевозимую по морю, а G7, ЕС и Австралия вводят потолок цен на ее морские перевозки.

Экономика,Владимир Путин,Казначейство США,ЕС,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители