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1 час назад

США отказались от введения санкций против одного российского продукта

Lenta.ru

Комиссия по международной торговле США (USITC) отказалась от идеи введения антидемпинговых пошлин на бутадиен-стирольные каучуки из России и Чехии, указано в пресс-релизе ведомства.

США отказались от санкций против одного российского продукта
Фото: ТАССТАСС

USITC пришла к выводу, что сбыт этой продукции в США по текущим ценам не наносит материального ущерба американской промышленности. Ранее Минторг США заподозрил, что каучук из указанных стран продается на американской территории «по цене ниже справедливой».

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Против введения пошлин проголосовал председатель комиссии Дэвид Йохансон и еще трое ее членов. Решение принято по завершении расследования, о начале которого USITC сообщила еще в конце 2021 года. Бутадиен-стирольные каучуки используются для производства автомобильных шин, а также в резинотехнической, кабельной и обувной промышленности.

В декабре Минторг США добавил в черный список 10 компаний из России — им будет ограничен доступ к оборудованию и технологиям страны. Под санкции попал, в частности, холдинг «Росэлектроника». Ведомство указало, что таким образом вносит поправки в правила экспортного контроля.

Экономика,Росэлектроника,Казначейство США,
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