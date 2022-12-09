США отказались от санкций против одного российского продукта

Комиссия по международной торговле США (USITC) отказалась от идеи введения антидемпинговых пошлин на бутадиен-стирольные каучуки из России и Чехии, указано в пресс-релизе ведомства.

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USITC пришла к выводу, что сбыт этой продукции в США по текущим ценам не наносит материального ущерба американской промышленности. Ранее Минторг США заподозрил, что каучук из указанных стран продается на американской территории «по цене ниже справедливой».

Против введения пошлин проголосовал председатель комиссии Дэвид Йохансон и еще трое ее членов. Решение принято по завершении расследования, о начале которого USITC сообщила еще в конце 2021 года. Бутадиен-стирольные каучуки используются для производства автомобильных шин, а также в резинотехнической, кабельной и обувной промышленности.