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43 минуты назад

Казахстанские банки получили разрешение на операции по платёжным картам МИР

RT на русскомиещё 3

Банки Казахстана получили разрешение на проведение операций по платёжным картам МИР. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

Казахстанским банкам разрешили операции по картам «Мир»
Фото: ТАССТАСС

В агентстве рассказали, что 8 декабря Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США (OFAC) направило регуляторам письмо, в котором разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы МИР частными лицами «для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».

Речь идёт о гражданах, мигрировавших из России в Казахстан.

При этом операции с платёжной системой МИР «останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций», говорится в заявлении.

Решение о подключении к этой платёжной системе казахстанские банки принимают самостоятельно.

Экономика,Казначейство США,
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