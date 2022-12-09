Казахстанским банкам разрешили операции по картам «Мир»

Банки Казахстана получили разрешение на проведение операций по платёжным картам МИР. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

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В агентстве рассказали, что 8 декабря Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США (OFAC) направило регуляторам письмо, в котором разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы МИР частными лицами «для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».

Речь идёт о гражданах, мигрировавших из России в Казахстан.

При этом операции с платёжной системой МИР «останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций», говорится в заявлении.