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50 минут назад

Экономист Арский: Россия избежала взлета инфляции до 60%

Газета.Ruиещё 6

Кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Александр Арский заявил, что Российской Федерации удалось стабилизировать экономику в условиях кризиса и спецоперации и избежать инфляции в 60%. Об этом сообщает URA.RU.

Эксперт рассказал о невероятном успехе России в экономике
Фото: ТАССТАСС

По его словам, правительству в РФ в существующих условиях мирового энергетического кризиса и проведения специальной военной операции на территории Украины удалось весьма эффективно стабилизировать национальную экономику.

"В случае отсутствия тех мер, которые были предприняты, инфляция могла бы составить от 40 до 60%, что стало бы первым тяжелейшим ударом для экономики России с 1998 года", — утверждает экономист.

Он добавил, что в дальнейшем инфляция в РФ продолжит снижаться.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции. До этого сообщалось, что годовая инфляция в России замедлилась в середине ноября до 12,3%. Пиковых значений с января 2022 года уровень годовой инфляции в России достиг в конце апреля, когда планка поднялась до отметки 17,83%.

Экономика,Владимир Путин,РУДН,
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