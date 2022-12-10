Эксперт рассказал о невероятном успехе России в экономике

Кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Александр Арский заявил, что Российской Федерации удалось стабилизировать экономику в условиях кризиса и спецоперации и избежать инфляции в 60%. Об этом сообщает URA.RU.

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По его словам, правительству в РФ в существующих условиях мирового энергетического кризиса и проведения специальной военной операции на территории Украины удалось весьма эффективно стабилизировать национальную экономику.

"В случае отсутствия тех мер, которые были предприняты, инфляция могла бы составить от 40 до 60%, что стало бы первым тяжелейшим ударом для экономики России с 1998 года", — утверждает экономист.

Он добавил, что в дальнейшем инфляция в РФ продолжит снижаться.