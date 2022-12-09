Назван срок утверждения ЕС девятого пакета антироссийских санкций

Главы МИД Евросоюза на заседании 12 декабря намерены утвердить очередной пакет санкций против России. Об этом со ссылкой на высокопоставленный европейский источник в Брюсселе пишет РИА Новости.

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При этом, по словам источника, европейские страны готовы принять новые санкции и против Ирана.

«Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены», - отметил представитель ЕС.

Ранее Европейская комиссия озвучила свои предложения по девятому пакету антироссийских санкций. Ожидается, что будет полностью запрещено российским кредитным организациям проводить транзакции через Всероссийский банк развития регионов. Также планируется расширить список физлиц, попавших под санкционное давление. В девятый пакет санкций хотят включить почти 200 граждан РФ и организаций. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Госдумы и Совфеда, министрах, политических партиях и главах регионов.

По данным газеты Politico, под санкции могут подпасть химическое и биологическое оборудование, электронные компоненты, двигатели для беспилотных летательных аппаратов, авиадвигатели и запчасти для них, жесткие диски, фотоаппараты и объективы к ним, ноутбуки.