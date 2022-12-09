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1 час назад

Россия и Иран могут увеличить товарооборот в 10 раз

ТАСС

Товарооборот РФ и Ирана составляет порядка $10 млрд. Есть возможности для его 10-кратного увеличения, сообщили в пятницу в пресс-службе Минэкономразвития Северной Осетии со ссылкой на директора Центра экономических исследований Евразии в городе Тегеране Исламской Республики Иран Мехди Азадвари, который принял участие в Международном экономическом форуме "Южные ворота России" во Владикавказе.

Россия и Иран могут увеличить товарооборот в 10 раз
Фото: ТАССТАСС

"Директор Центра экономических исследований Евразии в г. Тегеране Исламской Республики Иран Мехди Азадвари сообщил, что товарооборот РФ и Ирана на сегодняшний день составляет порядка $10 млрд. Есть резервы его увеличения в 10-кратном размере", - говорится в сообщении.

Способствовать увеличению товарооборота, по словам Азадвари, могут взаимовыгодные планы в промышленности и других сферах.

Он выступил также с инициативой открытия совместного торгово-экономического дома в Северной Осетии и в Иране.

VIII Международный экономический форум "Южные ворота России" прошел в пятницу во Владикавказе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Представители органов власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства Северной Осетии, субъектов Северо-Кавказского федерального округа, Южной Осетии, Армении, Ирана обсудили перспективы сотрудничества с республикой. В онлайн-формате участниками диалога стали коллеги из Белоруссии. Организаторами форума выступили Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства ("Мой бизнес"), министерство экономического развития и Торгово-промышленная палата РСО-Алания.

Экономика,Торгово-промышленная палата,Минэкономразвития,
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