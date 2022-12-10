Греция обратилась к Европе с предложением насчет российского газа

Афины активно ведут разведку месторождений углеводородов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на саммите девяти стран Средиземноморской группы EuroMed главы кабмина Кириакоса Мицотакиса.
По его словам, Греция может помочь Европе стать независимой от природного газа из России. Одна из основных тем встречи – энергетика. Премьер считает, что важно прийти к соглашению на следующем совете министров по таким обсуждаемым вопросам, как энергетическая солидарность, упрощение процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и механизму ценовой коррекции (потолок цен).
«Чтобы, наконец, иметь возможность снизить цены на природный газ, как мы обещали сделать в течение многих месяцев», — заявил Мицотакис.
Отмечается, что Греция с высокой скоростью продвигается в новых исследованиях углеводородов к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса. Страна, по словам премьер-министра, будет продолжать обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней стран, как и Хорватия, благодаря инвестициям в установки регазификации сжиженного природного газа.
Греция с 2008 года находилась в глубоком кризисе и лишилась возможности получать кредиты на финансовых рынках. Сегодня, благодаря реформам, страна может свободно проводить свою экономическую политику и будет подчиняться тем же правилам контроля, которым подчиняется остальная Европа.