Греция обратилась к Европе с предложением насчет российского газа

Афины активно ведут разведку месторождений углеводородов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на саммите девяти стран Средиземноморской группы EuroMed главы кабмина Кириакоса Мицотакиса.

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По его словам, Греция может помочь Европе стать независимой от природного газа из России. Одна из основных тем встречи – энергетика. Премьер считает, что важно прийти к соглашению на следующем совете министров по таким обсуждаемым вопросам, как энергетическая солидарность, упрощение процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и механизму ценовой коррекции (потолок цен).

«Чтобы, наконец, иметь возможность снизить цены на природный газ, как мы обещали сделать в течение многих месяцев», — заявил Мицотакис.

Отмечается, что Греция с высокой скоростью продвигается в новых исследованиях углеводородов к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса. Страна, по словам премьер-министра, будет продолжать обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней стран, как и Хорватия, благодаря инвестициям в установки регазификации сжиженного природного газа.