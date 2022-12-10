Названа неожиданная выгода России от нефтяных санкций

Спровоцированный ограничениями в отношении Москвы рост спроса на энергоносители в будущем способен увеличить зависимость развивающихся стран от России, сообщает Nihon Keizai.

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Как отметили авторы статьи, рост глобальных поставок энергоносителей прогнозируется после 2027 года, когда спрос превысит предложение. Как следствие, увеличится и количество развивающихся стран, которые начнут активное сближение с РФ и Китаем. В условиях дефицита азиатским странам осталось только обратиться за помощью к российским властям — как бы инициаторы санкций ни хотели обратного, пишет издание.

Потолок цен на российскую нефть стал действовать 5 декабря. Страны G7, а также Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на сырье на уровне $60 за баррель. Кроме того, ЕС прекратил прием нефти из России, перевозимой по морю.

На этом фоне ведущий эксперт топливного рынка Украины, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн сообщил, что введение потолка цен на российский энергоресурс отрицательно скажется на рынке горючего страны. Он не исключил дефицит и «космические цены».