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1 час назад

Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах

Майк Габриелян

Стало известно, что Турция не уступила США в переговорах о заторах в проливах. Анкара настаивает на предоставлении документов о страховке судов с нефтью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах
Фото: ТАССТАСС

По его словам, заместитель главы МИД Турции Седат Онал провел телефонный разговор с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо.

Онал заявил, что турецким властям необходимы подтверждающие письма от страховых компаний, чтобы танкеры могли пройти через турецкие проливы.

Такая необходимость появилась «после заявления компаний по защите и возмещению убытков (P&I) о том, что страхование P&I для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным».

Источник отметил, что «турецкая сторона подчеркнула важность безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в Босфоре». Пролив проходит «прямо через центр мегаполиса с населением в 20 миллионов человек».

Ранее газета Financial Times сообщала, что у берегов Турции возникла пробка из нефтяных танкеров. Это случилось после введения потолка цен на российскую нефть и требований Анкары предоставлять данные о страховании.

Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Анкара требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).

США не считают, что Россия причастна к возникновению затора из нефтяных танкеров.

Экономика,МИД Турции,
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