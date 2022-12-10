Молдавия объяснила хранение излишков газа на Украине

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объяснила, почему страна хранит поставленный из России газ на территории Украины. Она прокомментировала ситуацию в эфире телеканала Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»).
«Президент России Владимир Путин выразил недовольство тем, что Республика Молдова хранит объемы газа на Украине. Что вы ответите?» - спросили журналисты у премьера.
«Республика Молдавия является суверенным государством, и газ, который она закупает и за который платит, может храниться там, где она решит. У нас нет запасов природного газа, некоторое количество мы храним в Румынии, но там мощности заполнены. Поэтому определенное количество мы храним на Украине, потому что там есть мощности по хранению и потому что это безопасно», – ответила Гаврилица.
При этом она не смогла ответить на вопрос, будут ли молдаване обеспечены электричеством и газом в предстоящие 4 месяца.
«Мы живем в период большой неопределенности, мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к этой зиме. В то же время всегда есть риск решений со стороны "Газпрома". На данный момент мы получаем меньшее количество, чем объемы, предусмотренные в контракте, это примерно менее 50%», - заявила Гаврилица.
При этом она возложила ответственность на Россию и «не исключила вероятность» того, что «ими будут приняты политически мотивированные решения, создающие еще большие риски».
«Мы говорили об этом публично, мы находимся в гибридной войне, и поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию и сделать все возможное, чтобы этой зимой у наших людей было тепло и свет по разумным ценам», - добавила премьер.
Ранее бывший президент республики Владимир Воронин заявил, что считает небезопасным инициативу хранить запасы газа для страны на территории Украины.