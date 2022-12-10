Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине

Майк Габриелян

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объяснила, почему страна хранит поставленный из России газ на территории Украины. Она прокомментировала ситуацию в эфире телеканала Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»).

Молдавия объяснила хранение излишков газа на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Президент России Владимир Путин выразил недовольство тем, что Республика Молдова хранит объемы газа на Украине. Что вы ответите?» - спросили журналисты у премьера.

«Республика Молдавия является суверенным государством, и газ, который она закупает и за который платит, может храниться там, где она решит. У нас нет запасов природного газа, некоторое количество мы храним в Румынии, но там мощности заполнены. Поэтому определенное количество мы храним на Украине, потому что там есть мощности по хранению и потому что это безопасно», – ответила Гаврилица.

При этом она не смогла ответить на вопрос, будут ли молдаване обеспечены электричеством и газом в предстоящие 4 месяца.

«Мы живем в период большой неопределенности, мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к этой зиме. В то же время всегда есть риск решений со стороны "Газпрома". На данный момент мы получаем меньшее количество, чем объемы, предусмотренные в контракте, это примерно менее 50%», - заявила Гаврилица.

При этом она возложила ответственность на Россию и «не исключила вероятность» того, что «ими будут приняты политически мотивированные решения, создающие еще большие риски».

«Не переживайте»: Путин о введении потолка цен на российскую нефть

«Мы говорили об этом публично, мы находимся в гибридной войне, и поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию и сделать все возможное, чтобы этой зимой у наших людей было тепло и свет по разумным ценам», - добавила премьер.

Ранее бывший президент республики Владимир Воронин заявил, что считает небезопасным инициативу хранить запасы газа для страны на территории Украины.

Экономика,Наталья Гаврилица,Владимир Путин,Газпром,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители