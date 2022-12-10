Молдавия объяснила хранение излишков газа на Украине

«Республика Молдавия является суверенным государством, и газ, который она закупает и за который платит, может храниться там, где она решит. У нас нет запасов природного газа, некоторое количество мы храним в Румынии, но там мощности заполнены. Поэтому определенное количество мы храним на Украине, потому что там есть мощности по хранению и потому что это безопасно», – ответила Гаврилица.