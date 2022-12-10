Лавров: России и Казахстану пора отходить от расчетов в долларах и евро

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, говоря о финансовых расчетах с казахстанской стороной в долларах и евро, что Казахстану и РФ пора отходить от валют, которые доказали свою ненадежность.

"В двусторонней торговле с Казахстаном за январь - октябрь этого года товарооборот вырос примерно на 10%, что составляет в ежегодном измерении порядка $22 млрд США. Говорю по старинке "долларов". Нам уже пора отходить от расчетов наших достижений и взаимодействия в валюте, которая доказала свою ненадежность. Эмитенты доллара и евро недоговороспособны и в любой момент могут в одностороннем порядке применить дискриминационные меры", - сказал Лавров в интервью телеканалу " Хабар-24 ".

"В ЕАЭС, в рамках СНГ идут активные дискуссии о том, как вырабатывать защитные механизмы, которые позволят не зависеть или снизить зависимость от капризов наших западных партнеров, обслуживать торговлю и инвестиционную деятельность своими методами, включая переход к использованию национальных валют, создание собственных логистических цепочек. Все это представляется актуальным и активно обсуждается в рамках ЕАЭС и СНГ, в том числе и по двусторонней линии Россия - Казахстан", - сказал он.

Министр добавил, что товарооборот между Казахстаном и Россией не пострадал, несмотря на санкции Запада. "Несмотря на все санкции, которые Запад вопреки всем нормам международного права и принципам рыночной экономики активно насаждал в мире, наш товарооборот не пострадал. Что касается ЕАЭС, то за первые десять месяцев текущего года его показатели сохранились на уровне соответствующего периода 2021 года, и стали даже чуть вы