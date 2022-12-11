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56 минут назад

The Epoch Times: Ограничение цен на российскую нефть сыграло на руку Китаю

Российская Газета

Ограничение цен на российскую нефть, инициированное странами G7, сыграло на руку Китаю. Такое мнение высказал специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для американского издания The Epoch Times.

Союзнику России оказалось выгодно ограничение цен нна нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, России подобные ограничения не навредят, пишет РИА Новости. Кроме того, страны, покупающие сырую нефть, смогут теперь делать это по выгодным ценам. Например, у Китая появилась возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что, однако не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей, пишет Лакалль.

«У нас потерь не будет». Путин прояснил ситуацию с ценами на российскую нефть

Если страны "Большой семерки" действительно хотели нанести ущерб российским финансам и экспорту, нужно было поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, отмечает эксперт. Однако происходит обратное: G7 продолжает создавать барьеры для инвестиций в энергетику, еще сильнее затрудняя обеспечение диверсификации и надежности поставок.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря об ограничении цен на нефть, заявил, что предложенный потолок соответствует ценам, по которым "мы сегодня продаем". В этом смысле Россию это решение никак не затрагивает, у нее потерь не будет. Однако это решение касается не только РФ, но и всех производителей нефти, обратил внимание Путин. Такой подход он назвал губительным.

Экономика,Владимир Путин,
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