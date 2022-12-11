Союзнику России оказалось выгодно ограничение цен нна нефть

Ограничение цен на российскую нефть, инициированное странами G7, сыграло на руку Китаю. Такое мнение высказал специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для американского издания The Epoch Times.

По его словам, России подобные ограничения не навредят, пишет РИА Новости. Кроме того, страны, покупающие сырую нефть, смогут теперь делать это по выгодным ценам. Например, у Китая появилась возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что, однако не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей, пишет Лакалль.

Если страны "Большой семерки" действительно хотели нанести ущерб российским финансам и экспорту, нужно было поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, отмечает эксперт. Однако происходит обратное: G7 продолжает создавать барьеры для инвестиций в энергетику, еще сильнее затрудняя обеспечение диверсификации и надежности поставок.