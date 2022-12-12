СМИ: Запад и Москва вступили в «титаническую битву»

Западные страны вступили в «титаническую битву» с Москвой за будущее финансовой системы мира, сообщает 19FortyFive.

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По данным издания, после начала спецоперации Запад развернул кампанию против России, которая включала в себя беспрецедентные по масштабам ограничительные меры. Кроме того, за рубежом заморожены российские валютные резервы в $300 млрд.

Также ряд крупных банков России был отключен от платежной системы SWIFT. Однако РФ предприняла шаги для защиты и укрепления национальной валюты и потребовала от иностранцев платить за нефть и газ рублями. А не так давно страны G7, Европейского союза и Австралии ввели потолок цен на нефть из России в $60 за баррель.

Кроме того, Москва запретила российским брокерам продавать российские ценные бумаги, принадлежащие иностранцам, гарантируя, что иностранный инвестиционный капитал останется в стране.