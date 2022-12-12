Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

19FortyFive: Россия и западные страны начали битву за будущее финансовой системы мира

Елена Прошина

Западные страны вступили в «титаническую битву» с Москвой за будущее финансовой системы мира, сообщает 19FortyFive.

СМИ: Запад и Москва вступили в «титаническую битву»
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, после начала спецоперации Запад развернул кампанию против России, которая включала в себя беспрецедентные по масштабам ограничительные меры. Кроме того, за рубежом заморожены российские валютные резервы в $300 млрд.

Эксперт: Западу будет трудно навредить России, ограничив цену нефти

Также ряд крупных банков России был отключен от платежной системы SWIFT. Однако РФ предприняла шаги для защиты и укрепления национальной валюты и потребовала от иностранцев платить за нефть и газ рублями. А не так давно страны G7, Европейского союза и Австралии ввели потолок цен на нефть из России в $60 за баррель.

Кроме того, Москва запретила российским брокерам продавать российские ценные бумаги, принадлежащие иностранцам, гарантируя, что иностранный инвестиционный капитал останется в стране.

Запад и Москва вступили в «титаническую битву» за то, как в итоге будет выглядеть мировая финансовая система, отмечает издание.

Экономика,ЕС,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители