Казахстан столкнулся с максимальной за 14 лет инфляцией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что уровень инфляции в республике продемонстрировал исторический максимум за последние 14 лет — 19,6%. Соответствующее заявление он сделал в ходе расширенного заседания правительства, передает РБК.

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По его словам, такая динамика негативно отражается на уровне жизни и доходах населения. Токаев также отметил замедление роста экономики с 4,6% до 2,7%.

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что на инфляцию повлияли несколько факторов. Речь, по его словам, идет об усилении геополитической напряженности, рекордной инфляции в мире, нарушении логистических связей и временных ограничениях на экспорт ряда продукции в соседние государства.

Премьер также отметил, что власти прилагают усилия для борьбы с ростом цен. Республика, к примеру, увеличивает доли отечественных товаров на внутреннем рынке и поддерживает розничную торговлю, подчеркнул Смаилов.

Годовую инфляцию в Казахстане в прошлом месяце оценили в 19,6%. Регулятором была повышена базовая ставка до 16,75% годовых.