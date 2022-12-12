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1 час назад

СМИ: Евросоюз не согласовал 9-й пакет санкций против России

Лера Букина

Странам ЕС не удалось согласовать девятый пакет санкций против РФ к встрече глав МИД в Брюсселе, передает ТАСС.

СМИ: Евросоюз не согласовал 9-й пакет санкций против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается о сохранении разногласий. По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, сторонам предстоит очень долгая и сложная беседа по вопросу рестрикций.

«Это будет нелегко, поскольку есть разные взгляды», - подчеркнул Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел

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Как сообщил ранее портал News360, Жозеп Боррель сообщил, что обеспокоен торговыми отношениями между Турцией и Россией. Он обратился к Анкаре с призывом принять участие в санкционной кампании против РФ.

Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники, ранее сообщила, что Еврокомиссия в рамках девятого пакета санкций выступит за введение запрета на новые инвестиции в горнодобывающий сектор РФ. Вместе с тем, как уточнило издание, стороны предусмотрят исключения для ряда видов продукции.Кроме того, газета указало на планы ЕК прибегнуть к введению запрета на транзакции с еще тремя российскими банками.

До этого газета Politico сообщила, что Еврокомиссии и представителям стран ЕС удалось обсудить подготовку девятого пакета санкций против России. В санкционных списках могут оказаться 180 новых пунктов. Отмечалось, что рестрикции могут быть введены в отношении сферы технологий, финансов и медиа.

Экономика,Жозеп Боррель,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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