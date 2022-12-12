Представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил о намерении 12 декабря ввести санкции в отношении нескольких европейских стран в качестве ответа на ограничения, которые были объявлены ранее Евросоюзом, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

По его словам, с учетом «неконструктивных действий» Европы иранская сторона намерена и дальше принимать «превентивные меры», основанные на законном праве страны.

Канаани анонсировал появление списка новых санкций против некоторых учреждений, связанных с Европейским Союзом и официальными лицами ЕС. Кроме того, по его словам, сторона прибегнет к введению рестрикций против некоторых учреждений и государственных лиц Великобритании.

Сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что иранскую сторону ждут «очень, очень жесткие» рестрикции в связи с якобы поставками беспилотников РФ для спецоперации.

Запад считает, что власти Ирана осуществляют поставки беспилотников России для помощи в спецоперации.